Demo in Stuttgart-Mühlhausen: Protestaufruf gegen AfD-Veranstaltung

1 Ende Oktober 2023 fand im Cannstatter Kursaal ein Bürgerdialog der AfD statt. Gleichzeitig protestierten rund 200 Personen im Kurpark friedlich gegen Rechts. Foto: Sebastian Steegmüller

Am Montagabend findet in Stuttgart-Mühlhausen der Neujahrsempfang der Jungen Alternative Baden-Württemberg statt. Das Aktionsbündnis „Stuttgart gegen Rechts“ will die Versammlung stören.











Die Junge Alternative Baden-Württemberg, also der Jugendverband der AfD, lädt an diesem Montag ab 18 Uhr zum Neujahrsempfang in Mühlhausen ein. Bereits für eine halbe Stunde davor ruft das Aktionsbündnis „Stuttgart gegen Rechts“ zu Protesten gegen die Veranstaltung auf. Ziel sei es, die Versammlung des AfD-Nachwuchses zu stören. Zugleich wird kritisiert, dass der Wirt seine Räume der Partei zur Verfügung stellt.