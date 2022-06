Demo gegen Ukraine-Krieg in Stuttgart

1 Auf dem Schlossplatz demonstrierten etwa 300 Menschen gegen den Krieg. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Am Sonntag gibt es eine Protestkundgebung am Schlossplatz gegen Putins Ukraine-Krieg. Die Teilnehmer finden deutliche Worte.















Link kopiert

Rund 300 Teilnehmer, darunter viele Ukrainer haben am Sonntagnachmittag am Schlossplatz gegen den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine demonstriert. Unter den Rednern der Protestkundgebung waren Stuttgarts CDU-Kreisvorsitzender Thrasivoulos Malliaras und Sebastian Hoch von Pulse of Europe.

Denis Zipa vom Organisationskomitee Support Ukraine verwies darauf, dass noch kein Redner der SPD auf den Kundgebungen gesprochen habe, er diese aber einlade. Thrasvoulos Malliaras ging hart mit der Bundesregierung ins Gericht. Der Bundestag habe mit großer Mehrheit entschieden, dass er die Ukraine auch mit schweren Waffen unterstützen wolle. Bis heute seien diese immer noch nicht geliefert worden. Mit jeder Minute, die man warte, riskiere man das Leben eines Freiheitskämpfers, oder Kriegsverbrechen wie in Budscha. Deshalb stelle sich die Frage, warum Berlin so zögere. „Wenn das oberste Ziel nicht nicht mehr Sieg der Ukraine, sonder nur noch Bestehen der Ukraine heiße, „dann läuft etwas gehörig falsch in diesem Staat.“

Demokratisches Fundament nicht verhandelbar

Sebastian Hoch verwies auf die unteilbaren Werte der Europas, darunter Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die „den zeitlosen Zauber der europäischen Idee“ ausmachten. Dieses demokratische Fundament sei unverhandelbar und müsse Ausgangspunkt aller Handlungen sein. Unsere Art zu leben und zu denken hätte Putin durch den brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine „enthemmt angegriffen.“

Ein ukrainischer Soldat, der Jaroslaw genannt werden will und der bald wieder in den Krieg zieht, bat Deutschland um moderne Waffen, „damit wir Raketen, wie sie heute Nacht in Kiew eingeschlagen sind, abwehren können.“ Die Staaten der EU müssten sich im Klaren sein, dass die Ukrainer Putins Armee von ihren Grenzen fernhielten.