Demo gegen rechts in Leonberg geplant: Veranstalterin plant mit 500 Menschen

1 Schilder und Transparente: All das ist willkommen bei der Demo auf dem Marktplatz. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Eine Grünen-Kreisrätin organisiert an diesem Sonntag eine Kundgebung auf dem Marktplatz. Im Anschluss soll der Demonstrationszug bis vor das neue Rathaus am Belforter Platz ziehen.











Stuttgart, Hamburg, München, Köln – die Liste der Städte, in denen sich deutschlandweit am vergangenen Wochenende teils Hunderttausende Menschen an Demonstrationen gegen Rechtsextremismus beteiligt haben, ist lang. Angie Weber-Streibl will nun auch Leonberg auf diese Liste bringen. „Die Recherche von Correctiv hat das Fass einfach zum Überlaufen gebracht“, sagt die Grünen-Kreisrätin, die in Leonberg außerdem im Netzwerk Gartenstadt aktiv ist. Das Recherchezentrum hatte jüngst über ein Treffen von Rechtsextremen in Potsdam berichtet, bei dem über die Ausweisung von Millionen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund fabuliert worden war. „Und das ganze schön verklausuliert als ‚Remigration’ betitelt“, sagt Weber-Streibl, „das ist einfach so unfassbar.“