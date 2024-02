Demo gegen die AFD auf dem Rathausplatz: Waiblingen will die rechte Welle brechen

1 300 Leute waren angemeldet, deutlich mehr kamen am Samstag zum Demonstrieren nach Waiblingen. Foto: Gottfried Stoppel/Gottfried Stoppel

Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Vereinen und Initiativen ruft am Samstag zur Demo gegen Faschismus auf. Mehrere Hunderte hören sich – eigentlich friedlich – Reden und Musik an, deshalb sind die Veranstalter am Ende überrascht von einer Polizeiaktion.











Kreative und bunte Plakate, deutliche Sprüche und Mahnungen sowie zum Thema passende Musik – zu einer Demonstration gegen die AFD sind am Samstagnachmittag mehrere hundert Besucher auf den Rathausplatz nach Waiblingen gekommen, um sich unter dem Motto „Die Rechte Welle brechen“ gegen Faschismus und Rassismus stark zu machen. Für die Kundgebung auf dem Waiblinger Rathausplatz hatte Vincent Leuze vorab 300 Teilnehmende angemeldet, um ein Zeichen zu setzen gegen die Pläne, welche bei einem geheimen Treffen von Rechtsextremisten und Politikern in Potsdam geschmiedet und durch das Recherchenetzwerk Correctiv bekannt wurden. Aber die Hoffnung auf mehr Teilnehmer des jungen Waiblinger Krankenpflegers, der in der Geschäftsführung der ver.di-Jugend im Bezirk Stuttgart aktiv ist, wurde wohl spätestens kurz vor dem Start der Kundgebung erfüllt.