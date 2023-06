1 Es tangiert nicht nur Rechtsfragen, wenn sich Menschen auf Straßen kleben, sondern genauso, wenn Politik Gesetze nicht umsetzt. Foto: dpa/Christian Charisius

Seit gut einem Jahr macht die Letzte Generation Schlagzeilen. Die Diskussion, die seither geführt wird, geht am eigentlichen Thema vorbei, kommentiert unsere Autorin.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Letzte Generation ist wieder in den Schlagzeilen. In Hannover spricht der Oberbürgermeister mit Vertretern der Klimaaktivisten, handelt einen Proteststopp in seiner Stadt aus und gerät in die Kritik. In Ludwigsburg vereitelt die Polizei am vergangenen Dienstagmorgen eine Aktion auf der B 27. Wer „Letzte Generation“ liest, hat bestimmt sofort Bilder im Kopf. Von Klimakleber bis Klimaterroristen. Diese Bilder haben nichts mit diesem Text zu tun. Er wendet sich ohne Vorrede dem Kern der Debatte zu, der im Eifer des Gefechts schnell untergeht.