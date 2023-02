8 Die Polizei verhindert am Dienstag eine Aktion von Klimaklebern in Ludwigsburg. Foto: Andreas Rosar

Aktivisten der Letzten Generation wollen am Dienstagmorgen in Ludwigsburg den Berufsverkehr lahm legen. Doch diesmal ist die Polizei schneller.









Sie wollten die B 27 in Ludwigsburg lahmlegen – aber diesmal hat es nicht geklappt. Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen eine Blockadeaktion von Klimaaktivisten der Letzten Generation verhindert. Offenbar hatte das Präsidium vorab von den Plänen erfahren und war dann mit einem Großaufgebot an Streifenwagen ausgerückt, um die Aktivisten davon abzuhalten, sich auf die Straße zu kleben. Mit Erfolg.

Anders als bei der ersten Blockade am 15. Dezember hatten die Klimakleber diesmal nicht die B 27 auf Höhe des Forums für die Aktion gewählt, sondern den Abschnitt der Bundesstraße vor dem Schloss Favorite – ein empfindliches Nadelöhr, das bereits bei normaler Auslastung im Berufsverkehr immer ein Staurisiko birgt.

Die Beamten sind nach Angaben des Polizeipräsidiums Ludwigsburg auf solche Einsätze vorbereitet. Normalerweise aber müssen sie reagieren, wenn es quasi zu spät ist, die Aktivisten sich also bereits auf die Straße geklebt haben. Am Dienstag allerdings rückte die Polizei rechtzeitig mit einer großen Zahl an Streifenwagen an, bewachten die Kreuzung und stellten sich den die vier Aktivisten in den Weg. Die Beamten verlangten daraufhin die Ausweise der jungen Leute. Wegen der Polizeiaktion kam es vor Ort zwar zu Verkehrsbehinderungen, aber weit weniger, als wenn die Straße von dem Klimaklebern komplett blockiert worden wäre.

Mit ihren Aktionen will die Letzte Generation die Oberbürgermeister in größeren deutschen Städten dazu bewegen, ihre Forderungen an die Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag weiterzugeben. Dazu zählen Tempo 100 auf Autobahnen, das Neun-Euro-Ticket für den ÖPNV sowie ein Gesellschaftsrat mit Bürgern, der Maßnahmen zum Klimaschutz in die Politik tragen soll.

Zuletzt hatte der Hannoveraner Oberbürgermeister Belit Onay mit der Letzten Generation ein Abkommen geschlossen. Er unterstützt ihre Forderungen auch inhaltlich. Die Aktivisten verzichten nun auf weitere Aktionen in der niedersächsischen Landeshauptstadt.