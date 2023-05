Lisa oder Angelina? Beim Finale von „Der Bachelor“ auf RTL dreht sich für den Stuttgarter David alles um die Frage, für wen sein Herz ein bisschen mehr schlägt. Denn eindeutig kann er die Frage für sich immer noch nicht beantworten. „Ich kann das niemandem empfehlen“, sagt er im Hinblick auf die Situation, in der er steckt. Denn schließlich möchte er am Schluss nur mit einer Frau die Sendung verlassen – und im besten Fall sogar mit ihr ein neues Leben beginnen.

Ins Finale hat er die 28-jährige Angelina gewählt, mit der er nicht nur schwäbische Wurzeln gemeinsam hat. Schon zu Beginn der Staffel, als er mit der Albstädterin am Strand von Mexiko Baby-Schildkröten aussetzte, konnte er sich bestens mit ihr unterhalten. Die zweite Anwärterin auf die letzte Rose ist die 32-jährige Lisa aus Potsdam. Mit ihr teilt David seine Begeisterung für Sport und abenteuerliche Unternehmungen.

Gefühlschaos zum Finale

In der Final-Folge gibt es weitere Dates mit den Frauen, die jeweils in einem Chalet enden. Sowohl Lisa als auch Angelina verbringen einen romantischen Abend mit dem Bachelor und bleiben schließlich über Nacht – ohne von der Kamera begleitet zu werden. Anschließend sagt Angelina: „Shit, ich hab mich verliebt. Was soll ich sagen!?“ Lisa äußert sich ein wenig zurückhaltender: „Die Gefühle sind auf jeden Fall da.“ Und David befindet sich in einem „extremen Gefühlschaos“.

Noch kurz vor der Entscheidung hadert er mit seinen Gefühlen: „Ich krieg das nicht hin... wirklich.“ Doch dann überlegt er sich, welche Frau er eher gehen lassen kann. Trotz vieler netter Worte, die er für Lisa findet, ist sie es, die er ziehen lässt. Seine Gefühle für Angelina sind größer und er überreicht ihr die letzte Rose. „Ich möchte an der Stelle sagen, dass ich mich in dich verliebt habe. Es würde mir unendlich viel bedeuten, wenn du diese letzte Rose annimmst“, sagt David im Finale zu Angelina, die darüber sehr glücklich ist.

Inzwischen ist alles anders

Ein Happy End mit Angelina aus Albstadt? Beim Wiedersehen im Anschluss an das Finale zeigt Frauke Ludowig, dass inzwischen alles ganz anders ist. „Eine große Überraschung“, kündigt die Moderatorin an. Dazu hat sie neben den Finalistinnen Lisa und Angelina auch die Kandidatinnen Chiara, Alyssa, Leyla und Rebecca eingeladen.

Chiara wird mit dem Vorwurf konfrontiert, dass sie nicht echt in der Sendung war. „Meine Gefühle für David waren echt ab dem Moment, als ich ihn kennengelernt habe“, rechtfertigt sie sich. Auch Rebecca, die Chiara mehrmals bei David anschwärzte, gibt nun zu: „Vielleicht habe ich mich auch getäuscht.“

Kein böses Blut mehr bei der Wiedersehen-Show? Angelinas versteinertes Gesicht spricht eine andere Sprache. So sieht keine glücklich Verliebte aus. Und dann bestätigt es David: „Nein, wir sind kein Paar mehr.“ Zweimal habe man sich getroffen, doch es habe nicht mehr gepasst. Die Überraschung: David und die Zweitplatzierte Lisa sind inzwischen ein Paar. „Sie ist mir nicht aus dem Kopf gegangen“, begründet es David.