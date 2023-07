1 Die neue, lichtdurchflutete Dürnitz-Halle mit einer Lichtinstallation der Künstlerin Susan Liebold. Foto: jse

Die neue Dürnitz-Halle im Alten Schloss ist hervorragend gelungen, findet Lokalchef Jan Sellner. Es ist ein Ort für alle. Davon kann man sich von diesem Samstag an überzeugen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Schön, wenn in dieser Stadt mal wieder etwas fertig wird. Und besonders schön, wenn Stuttgart dadurch attraktiver ist, als es vorher war. Das ist mit der Fertigstellung der neu gestalteten Dürnitz-Halle des Alten Schlosses zweifellos der Fall! Dieser aktuell vielleicht einladendste öffentliche Raum in der City ist in jeder Hinsicht ein Gewinn für die Landeshauptstadt. Auch deshalb, weil er für jedermann frei zugänglich ist. Davon kann man sich erstmals an diesem Samstag überzeugen, wenn die Dürnitz mit einem Fest für Bürgerinnen und Bürger und freiem Eintritt in alle Ausstellungen des Landesmuseums eröffnet wird.