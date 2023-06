16 Eindrücke vom Festwochenende in Esslingen und Umgebung. Hier das Erdbeerfest. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Das Wochenende in Esslingen und Umgebung hatte Veranstaltungen unterschiedlichster Art zu bieten: Die Menschen diskutierten, shoppten, genossen und feierten bei Erdbeerfest, Landesmissionsfest, Inselfest und Schlehenfest. Wir haben die Fotos.









In der Esslinger Innenstadt hat am Wochenende buntes Treiben geherrscht. Dafür sorgte nicht nur die erste Christopher Street Day Parade, deren Teilnehmende am Samstag bei an die 30 Grad bunt gekleidet und mit Regenbogenfahnen durch die Stadt zogen. Auch in der Küferstraße versammelten sich zahlreiche Menschen beim Erdbeerfest der dort ansässigen Gewerbetreibenden. Passantinnen und Passanten schlenderten durch die Geschäfte oder schlürften an den Straßenständen Kreationen wie einen „Erdbeer Hugo“ oder einen „Berry Pinski“ oder genossen klassisch eine rote Wurst bei den Rotariern. Die Tische der Außengastronomien waren am frühen Nachmittag gut gefüllt, und auch für Kinder gab es Angebote: Sie konnten beispielsweise erdbeerförmige Taschen aus Papier basteln.