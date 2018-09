Das Duell mit den Bullen Noch kein VfB-Sieg über Leipzig

Von Jürgen Kemmner 25. September 2018 - 09:28 Uhr

An diesem Mittwoch trifft der VfB Stuttgart in der Red-Bull-Arena auf die Rasenballsportler aus Leipzig. Bislang ist den Schwaben noch kein einziger Sieg in einem Pflichtspiel gelungen – doch viel Rummel gab es um ein Testspiel 2014.





Stuttgart - Gut, besonders viele Pflichtspiele hat der VfB Stuttgart gegen RB Leipzig noch nicht bestritten. In der Fußball-Bundesliga waren es erst zwei – was damit zusammenhängt, dass die Sachsen, die am Geldtropf des Getränkeriesen Red Bull hängen, erst zur Saison 2016/2017 in die Beletage Deutschlands aufgestiegen sind, just in der Saison, in der der VfB eine Ehrenrunde in der zweiten Liga absolvierte. Folglich feierten die Clubs erst im Oktober 2017 ihr Erstliga-Premierenduell. Denn zuvor hatte es schon zwei Pflichtspiele VfB gegen RB gegeben, und zwar in der Spielzeit 2013/2014, und zwar in der dritten Liga. Wer damals bei Leipzig auf der Trainerbank saß und warum ein Testspiel für Verstimmung sorgte, erfahren Sie in der Bildergalerie.

