1 Der „freundliche Kellner“: Justas Grigula im neuen Capri in der Hindenburgstraße Foto: Simon Granville

Das Capri ist umgezogen. Statt im Seedammcenter finden die Gäste die Wirtschaft nun in den Räumlichkeiten des früheren Sollerbeck – die man komplett entkernt und umgestylt hat.











Eigentlich sei er ja bloß der „freundliche Kellner“. Doch Justas Grigula ist weit mehr als das. Wenn es um das Leonberger Restaurant Capri geht, kommt vielen Gästen – neben der Fülle an italienischen Gerichten – vor allem das Gesicht des 32-Jährigen in den Sinn. Das war schon so, als die Gaststätte noch im Seedammcenter war. Und das hat sich auch seit dem 1. Februar am neuen Standort nicht geändert. Denn das Capri ist umgezogen – nach Eltingen in die ehemalige Wirtschaft „Zum Sollerbeck“.