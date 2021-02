1 Trotz der Coronapandemie hat Daimler das vergangene Jahr gut überstanden. Foto: dpa/Marijan Murat

Daimler hat das vergangene Jahr besser überstanden als erwartet. Unter dem Strich verdiente der Dax-Konzern 2020 vier Milliarden Euro im Vergleich zu 2,7 Milliarden Euro im Vorjahr.

Stuttgart - Nach der Aufholjagd im vierten Quartal rechnet Daimler mit einer anhaltenden Erholung in diesem Jahr. Absatz, Umsatz und Betriebsergebnis sollen 2021 deutlich höher ausfallen als im Corona-Krisenjahr 2020, wie der Autobauer am Donnerstag mitteilte. Unter deutlich ist nach der Definition von Daimler bei Umsatz und Absatz ein Zuwachs von mehr als 7,5 Prozent zu verstehen, beim Betriebsergebnis von mehr als 15 Prozent. Für die Pkw-Tochter Mercedes-Benz Cars & Vans werde eine bereinigte Umsatzrendite von acht bis zehn Prozent erwartet nach knapp sieben Prozent im letzten Jahr. „Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere positive Dynamik beibehalten können, wenn die Marktbedingungen so bleiben“, erklärte Daimler-Chef Ola Källenius.

Die schnelle Erholung des Automarktes in China und kräftige Kostensenkungen hatten den operativen Gewinn 2020 um mehr als 50 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro steigen lassen. Allein im Schlussquartal schaufelten die Schwaben davon fast 70 Prozent herein. Und das trotz eines Rückganges von Absatz und Umsatz im Gesamtjahr: Daimler verkaufte mit 2,84 Millionen Fahrzeugen 15 Prozent weniger Pkw und Nutzfahrzeuge. Der Erlös sank um elf Prozent auf 154,3 Milliarden Euro.

„Das Jahr 2020 war ein Stresstest für beinahe jedes Unternehmen in fast jeder Branche“, sagte Källenius. Dem Autobauer sei es dennoch gelungen, im zweiten Halbjahr die Profitabilität zu verbessern. „Wir haben unter Beweis gestellt, dass wir in erheblichem Ausmaß Cash Flow generieren und die laufende Transformation aus eigener Kraft vorantreiben können – auch unter den schwierigen Bedingungen einer Pandemie.“

Absatz, Umsatz und operatives Ergebnis sollen steigen

2020 verbuchte Daimler unter dem Strich einen auf die Aktionäre entfallenden Gewinn von 3,6 Milliarden Euro. Das waren 1,2 Milliarden Euro oder 50 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Ohne den sogenannten Abzug von Minderheitenanteilen blieben 4,0 Milliarden Euro - ein Plus von 48 Prozent. Der Umsatz hingegen sank im Vergleich zu 2019 um 11 Prozent auf 154,3 Milliarden Euro.

