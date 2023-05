Edles Picknick in Weiß: Das „Dîner en blanc“ hat auch in diesem Jahr wieder viele Menschen auf den festlich ausgestatteten Marktplatz in Weil der Stadt gelockt – diesmal mit einer Premiere.

Silvia, Steffie und Anne haben sich reichlich eingedeckt mit leckeren Speisen. Die drei Damen mit den üppigen weißen Röcken, die ein wahrer Hingucker beim „Dîner en blanc“ , dem „Essen in Weiß“ sind, haben sogar einen Kuchen mit passender Aufschrift gebacken. In ihrem rollenden Picknickkorb stecken Spargel, Fisch, Kartoffelsalat und frische Erdbeeren. „Damit halten wir den ganzen Abend durch“, sagen die Weil der Städterinnen. Ihnen gefällt das festliche Ambiente auf dem Marktplatz, den das Team rund um Citymanager Markus Wagner vom Stadtmarketing am Samstag ganz in Weiß ausgestattet hat: Hussen über Tischen und Bänken, Blumenschmuck und Ballons sowie große Sonnenschirme.

„Wir mögen auch die legere Lounge-Musik, bei der man sich prima unterhalten kann“, fügt Anne hinzu. Für die dezente musikalische Untermalung sorgen zwei Mitglieder der Gruppe Department04. „Das ist ein schönes Event für Weil der Stadt“, sind sich die drei Frauen einig, zumal sie zuvor mit einer ebenfalls in Weiß gehaltenen und von zwei Schimmeln gezogen Kutsche eine Tour durchs Städtle gemacht haben. Drei Stunden lang drehten die laut Markus Wagner solche Aufgaben gewohnten Pferde mit ihrer Kutscherin sowie großen und kleinen Festgästen ihre Runden durch die Gassen.

Das Event kommt aus Frankreich

Die Ursprünge des „Dîner en blanc“, des Essens in Weiß, liegen in Frankreich, wo vor Jahren Menschen spontan im Freien zum gemeinsamen Essen zusammengekommen waren. Der Gedanke eines solchen sozialen Events verbreitete sich rasch. Heute gibt es vielerorts solche Zusammenkünfte an öffentlichen Orten, bei denen in Weiß gekleidete Gäste ihr Picknickkörbe mitbringen und mit anderen zusammen feiern. 2022 lud das Stadtmarketing zum ersten Mal in Weil der Stadt dazu ein. „Die Idee dahinter ist für uns, den neugestalteten Marktplatz zu bespielen“, erklärt Markus Wagner. Die Planung und Organisation lag beim Stadtmarketing, der Bauhof unterstützte bei der Ausführung.

All diejenigen unter den 200 Dîner-Gästen, die sich am Nachmittag und Abend auf dem Marktplatz spontan eingefunden und kein Picknick mitgebracht haben, konnten sich an drei Ständen der örtlichen Gastronomie verköstigen. Das ist eine Premiere. Im vergangenen Jahr, als das Stadtmarketing zum ersten Mal zu einem öffentlichen Essen in Weiß eingeladen hatte, klappte es wegen geringer Nachfrage von Besucherseite mit der Gastronomie am Marktplatz nicht so richtig, erklärt Markus Wagner.

Eine Spezialität ist der Spätzleskuchen

In diesem Jahr ist das anders. Martin-Eugen Mareska vom Kepler-Café an einem ebenfalls ganz in Weiß gehaltenem Stand ist mit dabei, „auf eigenes Risiko“, wie er sagt. Er hat sogar eine von ihm entwickelte Spezialität im Angebot: den Spätzleskuchen. „Den habe ich schon für den letzten ‚Kulinarischen Herbst‘ entwickelt und er war ein ziemlicher Erfolg“, erzählt er. Mit dabei ist auch die Apero Sunlounge mit Weinen und Cocktails sowie Nikita Natsik mit einem Stand, der vor seinem künftigen Lokal „Altes Rathaus“ steht.

In dem Gebäude, das zurzeit saniert wird, will der junge Mann, dessen Familie das Restaurant Samowar betreibt, eine Wirtschaft im Stil eines Pub einrichten. „Wir starten zunächst mit reiner Außengastronomie“, erzählt er. „Unser Stand hier soll einen kleinen Vorgeschmack auf unser künftiges Lokal geben.“ Mit dessen Eröffnung wird im Frühjahr 2024 gerechnet.

Die nächsten Events auf dem Marktplatz kommen jedoch schon viel früher: Am 17. Juni gibt es dort das Straßenmusikfest und vom 8. Juli an findet auf dem Platz vor dem Rathaus fünf Wochen lang der Weil der Städter Strandsommer statt.