Cyberkriminalität: Esslinger Ermittler bei Razzia in der Ukraine

Esslinger Ermittler bei Razzia in der Ukraine

1 Internationale Ermittler nehmen in der Ukraine Tatverdächtige fest. Foto: Europol

Im Januar haben Fahnder aus der Region Stuttgart und aus aller Welt die internationale Hackergruppe Hive auffliegen lassen. Seither werden die Köpfe hinter der Organisation gejagt. Jetzt ist der nächste Schlag gelungen – in der Ukraine.











Die Ukraine ist ein gefährliches Pflaster. Natürlich wegen des russischen Angriffs. Doch auch in anderer Hinsicht. Diese Erfahrung mussten in der jüngeren Vergangenheit offenbar mehrere Hundert Unternehmen weltweit machen, darunter 15 in Deutschland. Eine Hacker-Gruppierung soll aus dem Kriegsland heraus schwerste Cyberangriffe auf Firmen verübt haben, die oft deren Existenz bedroht haben.