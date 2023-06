1 Das Wattenmeer in Cuxhaven (Archivbild) Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Bei einer auf einer Sandbank im niedersächsischen Wattenmeer gefundenen Toten handelt es sich um eine seit sechs Wochen vermisste Frau. Eine Obduktion bestätigte die Identität der seit dem 19. Mai vermissten Urlauberin aus Braunschweig.









