PS-starke Sportwagen fallen glänzend und röhrend in der Stadt auf – aber manchmal anders, als es dem Fahrer lieb ist. Die Polizei hat die Szene im Blick.









Stuttgart - Wehe, wenn sie losgelassen: 625 PS sind für einen 26-jährigen Fahrer eines Luxus-Sportwagens für einen Moment doch zu viel gewesen – so kam es am Dienstag zu einem heftigen Verkehrsunfall vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof. Die Schleudertour des PS-Boliden hat weitaus glimpflichere Folgen als noch vor anderthalb Jahren beim tödlichen Jaguar-Unfall im Nordbahnhofviertel. Dabei ist auch diesmal ein anderes Auto in den Crash verwickelt worden.