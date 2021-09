CovPass-App aktualisieren: So geht‘s

Das neue Update des CovPass bringt gleich zwei praktische Neuerungen mit sich. Wir verraten Ihnen, welche das sind und wie Sie die App aktualisieren.















Die CovPass-App wurde von den Entwicklern mit zwei neuen Funktionen ausgestattet. Zum einen ist es mit der neuen Version nun möglich, die QR-Codes in ein PDF zu verwandeln, um sie so auszudrucken oder als Backup auf dem Handy zu speichern. Zum anderen können nun auch die Auffrischungsimpfungen (Drittimpfungen) in der App hinterlegt werden. Dazu müssen Sie lediglich den QR-Code der Boosterimpfung wie gehabt einscannen.

Wie kann ich den QR-Code in ein PDF verwandeln?



Um ein PDF mit Ihrem persönlichen QR-Code zu erstellen, öffnen Sie die App und klicken Sie auf „Zertifikate anzeigen“.

Scrollen Sie nach unten und öffnen Sie das Zertifikat, für das Sie ein PDF erstellen möchten.

Scrollen Sie dann erneut nach unten, bis zu dem Button „EU-Ausdruck erstellen“.

Klicken Sie auf „Weiter“ und speichern Sie das PDF entweder auf Ihrem Smartphone oder drucken Sie es direkt aus. Sie können es auch als E-Mail- oder Textnachrichten-Anhang versenden, um es später am Computer auszudrucken.

Da das PDF aber sensible Gesundheitsinformationen enthält, sollten Sie darauf achten, dass es nicht aus Versehen in die Hände Dritter gelangt.

So aktualisieren Sie die CovPass-App

Falls Sie die automatischen App-Updates auf Ihrem Smartphone ausgeschaltet haben, müssen Sie die App manuell aktualisieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

CovPass-App auf dem iPhone aktualisieren



Gehen Sie in den App-Store.

Geben Sie im Suchfeld „CovPass-App“ ein.

Klicken Sie nun auf die angezeigte App.

Wenn Sie die App bereits heruntergeladen haben, müssen Sie nur auf „Aktualisieren“ klicken. Falls Sie die App noch nicht heruntergeladen haben, klicken Sie auf „Laden“.

CovPass-App auf Android aktualisieren



Gehen Sie in den Play Store.

Geben Sie im Suchfeld „CovPass-App“ ein.

Klicken Sie nun auf die angezeigte App.

Wenn Sie die App bereits heruntergeladen haben, müssen Sie nur auf „Aktualisieren“ klicken. Falls Sie die App noch nicht heruntergeladen haben, klicken Sie auf „Laden“.

