Stuttgart - In Berlin heißen sie „Hygienedemos“, auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart laufen die Demonstrationen unter dem Motto „Querdenken“: Tausende von Menschen demonstrieren inzwischen für mehr Freiheit während der Corona-Pandemie. Allerdings mischen sich unter die Demonstranten auch Rechte, Reichsbürger, radikale Christen, Impfgegner sowie Anhänger kruder Verschwörungserzählungen. Unter dem Titel „Widerstand 2020“ hat sich eine Partei gegründet, Mitgründer Bodo Schiffmann lobt wiederum die Demo in Stuttgart und würde dort auf Einladung als Redner sprechen, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagte.