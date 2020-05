So verlief die Demonstration mit Tausenden Menschen auf dem Wasen

Proteste gegen Corona-Regeln in Stuttgart

19 Menschen als Gefängniszellen und Coronavirus: Demonstranten zeigen auf durchaus kreative Art und Weise ihr Anliegen. Foto: AFP/THOMAS KIENZLE

Merkelkritiker, Impfgegner und besorgte Bürger, die dauerhafte Einschränkungen der Grundrechte befürchten, kommen von nah und fern zur Demonstration auf dem Stuttgarter Wasen. Ein Redner zieht sie besonders in den Bann.

Stuttgart - Deutschlandfahnen, Schwedenfahnen, Regenbogenfahnen, sowie etliche selbst gebastelte Schilder waren am Samstag auf dem Cannstatter Wasen zu sehen. „Es sind bereits mehr Menschen am Virus verblödet als gestorben“, hieß es auf den Transparenten, „Stoppt die Corona-Diktatur“ oder auch „Merkel muss weg“. Mehrere Tausend Menschen haben bei einer Demo der Initiative Querdenken 711 für die Grundrechte und gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus demonstriert. Der Veranstalter hatte 50 000 Teilnehmer angemeldet. Um den Abstand einhalten zu können, hatte der Ordnungsbürgermeister Martin Schairer (CDU) aber entschieden, nur bis zu 10 000 Teilnehmer zuzulassen.

Trotz dieser Auflage gelang es nicht immer und überall, den gebotenen Mindestabstand einzuhalten. Schon auf der Anreise zum Wasen boten sich Bilder, wie man sie in dieser Zeit – seit Einführung der Kontaktbeschränkungen – eigentlich nicht mehr kennt: Statt einzeln oder zu zweit waren die Menschen in Pulks unterwegs.

Ordner kontrollieren Abstand

Dennoch waren die Veranstalter sehr darum bemüht, die Sicherheitsregeln einzuhalten, das stellten auch die Polizei und Vertreter des Ordnungsamts lobend fest. Im Bereich nahe der Bühne waren mit weißer Kreide Kreuzchen als Abstandsmesser auf den Asphalt gemalt worden. Ordner kontrollierten genau, dass zwischen den Kreuzchen niemand stand. Im hinteren Bereich, wo Markierungen fehlten, war dies nicht immer der Fall.

Dort in der Menge schwenkte Olaf Schmiß (61), eine Deutschlandfahne. „Die habe ich mitgenommen in Bezug auf unsere deutschen Grundrechte. Dazu stehe ich, das ist unsere Nationalität und unsere Identität.“ Wäre er Politiker, würde er die „drastischen Freiheitsbeschränkungen“ sofort aufheben. Für gefährlich halte er das „überhaupt nicht.“

Auch Ralph Kuhs (56), ein Deutscher, der im Elsass lebt, schätzt das Virus so ein. Froh sei er, dass zu den Demonstrationen der Initiative Querdenken Leute aus allen gesellschaftlichen und politischen Schichten kämen, „nicht nur Rechte oder nur Linke“.

Ex-AfD-Mann Stefan Räpple auch anwesend

Einzelne Politiker waren auch anwesend. Deutschlandfahne schwenkend genoss zum Beispiel der Ex-AfD-Mann Stefan Räpple den Gang durch die Menge auf dem Wasen – ein altes AfD- Wahlplakat von sich hatte er überklebt mit dem Spruch „Die Regierung verarscht uns alle“. Mit ihm schritt die AfD-Landtagsabgeordnete Christina Baum über den Platz.

Einer der Redner auf der Bühne war Stefan Homburg, Direktor des Instituts für öffentliche Finanzen an der Uni Hannover. Er verglich den Lockdown mit den Hungerspielen aus dem dystopischen Roman „Die Tribute von Panem“, und die aktuelle Zeit mit den 1930er Jahren, der Zeit der Machtergreifung Hitlers: „Ich habe vorher nie verstanden, wie so etwas passieren konnte. Jetzt sieht man, wie fragil alles ist und dass sich so etwas jederzeit wiederholen könnte.“ Die Wissenschaftler halte er für weitgehend korrumpiert. „Corona ist eine Riesenpanik und ein riesiger Skandal.“

Verweis auf das Modell aus Schweden

Zustimmung fanden auch die Thesen des Arztes Wilfried Geissler, der auf der Bühne von Freunden berichtete, die Coronainfektionen und die dadurch ausgelöste Covid-19-Erkrankung gut überstanden hätten. Seiner Berechnung nach seien im vergangenen Monat „nur drei Prozent“ an den Folgen von Covid-19 gestorben. Deswegen finde er die Schutzmaßnahmen in Deutschland überzogen. Er verwies auf das schwedische Modell, das er richtig findet. International ist Schweden inzwischen viel kritisiert worden für seinen Weg ohne Lockdown und die Auswahl der zu beatmenden Patienten, darüber sprach der Arzt jedoch nicht.

Den größten Beifall erntete jedoch der Redner Ken Jebsen. Er behauptete, Corona werde von der Regierung als „trojanisches Pferd“ eingesetzt, um die Politiker mächtiger und die Bürger ohnmächtiger zu machen. Alles geschehe, um Überwachungsapps einzuführen und Immunitätsnachweise zur Pflicht zu machen. Die Regierung vergreife sich am Grundgesetz. Und überhaupt, man lebe ja nur in einer Art „Demokratie-Simulation“, eine echte Demokratie sei das nicht, rief er den Tausenden zu, die er immer wieder mit „Stuttgart!“ ansprach.

Demonstranten kommen von weit her

Allein, es waren wohl längst nicht alle aus der Landeshauptstadt. Etliche waren von weit her angereist: Autokennzeichen aus Wiesbaden, Nürnberg, dem Main-Tauber-Kreis, Miltenberg, Freiburg und Aachen verrieten das. Alexander Michel (41) war sogar aus dem bayerischen Ingolstadt bis nach Stuttgart gefahren, um an der Demo teilzunehmen. Warum er die knapp 250 Kilometer auf sich genommen hat? Er befürchtet eine Zwangsimpfung gegen das Coronavirus. „Das ist nur noch eine Frage der Zeit“, meinte er.

