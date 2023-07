1 Bald ist Masketragen im Unterricht freiwillig. Foto: imago /Rainer Unkel, Montage: Volker Detsch

Angeblich soll am 3. April die Maskenpflicht an Schulen in Baden-Württemberg fallen, praktisch also ab kommendem Montag. Und das bei hohen Infektionszahlen. Allein in der Landeshauptstadt haben sich innerhalb der letzten sieben Tage mehr als 8000 Menschen neu infiziert, die Inzidenz lag hier am Mittwoch bei 1274,1. Allerdings findet sich eine verbindliche Information über das Ende der Maskenpflicht weder auf der Homepage des Kultusministeriums noch des Sozialministeriums. An den Stuttgarter Schulen hat die Botschaft Verwunderung ausgelöst – mal wieder.