1 Dass mehr Kinder auch in Tageseinrichtungen auf das Coronavirus getestet werden sollen, ist Konsens. Die Frage ist: Von wem? Vielleicht von den Eltern selbst Foto: dpa/Marijan Murat

Das Angebot an Schnelltests wächst auch in Stuttgart beständig, durch die Stadt, aber auch durch private Anbieter. Die Teststrategie der Stadtverwaltung sieht denn auch eine Ausweitung der Schnelltests in der ganzen Stadt vor. Ein wichtiger Schritt dabei: die Testung von Kita-Kindern.









Stuttgart - Die Stadt Stuttgart setzt bei der Bekämpfung der Coronapandemie verstärkt auf die Ausweitung von Schnelltests in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. So strebt das Gesundheitsamt an, dass bald auch bei den Kleinen in den Kindertageseinrichtungen Schnelltests vorgenommen werden. Am Montagabend fand ein Treffen mit den Kita-Trägern, mit Elternvertretern und Initiativen statt. Ziel sei, „so schnell wie möglich zu beginnen“, sagte der Leiter des städtischen Gesundheitsamts, Stefan Ehehalt am Montag im Sozialausschuss des Gemeinderats. Er kann sich vorstellen, „dass schon in dieser Woche mit den Tests begonnen werden kann“, sagte Ehehalt.