1 Zuletzt sind die Corona-Zahlen in Deutschland weiter zurückgegangen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Die Infizierten- und Verstorbenenzahlen sind die entscheidende Grundlage dafür, wie es in Sachen Coronavirus weitergeht. Hier berichten wir die aktuellen Daten für Deutschland und Baden-Württemberg.

Stuttgart - Die Maßnahmen gegen das Coronavirus waren erfolgreich. Die zeitweise weitreichenden Kontaktverbote und Schließungen von Gastronomie, Geschäften, Schulen und Kitas haben geholfen, die Infizierten- und in der Folge Verstorbenenzahlen zu senken. Nun geht es darum, die Pandemie im Zaum zu halten. Wie gut gelingt dies? Das zeigt der Blick in die aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts (für Deutschland) und des Landesgesundheitsamts (für Baden-Württemberg).

Bundesweit sind seit Ausbruch der Pandemie rund 175 000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Knapp 8000 von ihnen sind an der vom Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 verstorben. In Baden-Württemberg werden Stand Montag knapp 34 000 Infizierte und 1653 Verstorbene gezählt. Wichtig zu wissen: Längst nicht alle, die je infiziert waren, tauchen in der Statistik auf und bei den Verstorbenen werden sowohl Fälle gezählt, die an Covid-19 verstorben sind wie auch solche, die mit Covid-19 verstorben sind. Die Corona-Infektion muss also nicht immer die (einzige) Ursache für Todesfälle sein.

Neben den absoluten Zahlen sind im Verlauf der Pandemie stärker die Entwicklung der Neuinfektionen sowie die Infiziertenrate in den Blick geraten. Der Verlauf der Infektionen wird beispielsweise mit der Reproduktionszahl R abgebildet: liegt sie unter 1, dann sinken die Infiziertenzahlen tendenziell. R lag in den vergangenen Wochen fast durchweg unter 1, laut der aktuellsten Schätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt die Zahl für Deutschland zwischen 0,78 und 1,10. Für Baden-Württemberg wird ein Bereich von 0,76 und 1,22 angegeben.

Ähnlich wie R zeigt ein Vergleich der im Wochenmittel gemeldeten Infektionen einen Trend an – so wie im folgenden Kurvendiagramm visualisiert:

Es zeigt sich, dass das Verhältnis der Neuinfektionen fast durchweg negativ ist – die Zahlen sinken also, und zwar in den meisten Bundesländern.

Im folgenden Diagramm zeigen wir für den zurückliegenden Monat die gemeldeten Infektionen und Todesfälle im Wochenmittel. Auch hier gehen die Werte insgesamt zurück, pendeln sich zuletzt aber auf niedrigem Niveau ein – eine Art Plateau. Der prozentuale Rückgang bleibt ungefähr gleich. Weil die zugrunde liegenden Fallzahlen aber geringer sind, fällt die Zahl der im Wochenmittel Infizierten und Verstorbenen in absoluten Zahlen nur noch langsam.

In der folgenden Tabelle zeigen wir die Werte für die deutschen Bundesländer. Statt absoluter Fallzahlen geben wir die Werte je 100 000 Einwohner an, um die Daten vergleichbar zu machen. Außerdem ist diese Betrachtung auch maßgeblich für die „Notbremse“, die Bund und Länder für den Fall wieder ansteigender Fallzahlen vereinbart haben.

Es zeigt sich, dass Bayern und Baden-Württemberg bei den Infiziertenzahlen nicht mehr wie etwa noch im Mai besonders hohe Werte aufweisen. Stattdessen sind diese Werte auch hier deutlich zurückgegangen. Folge der im März und April in Süddeutschland besonders zahlreichen Infektionen ist aber eine insgesamt relativ hohe Verstorbenenzahl.

Bei der „Notbremse“ wird vor allem auf die einzelnen Stadt- und Landkreise geschaut: Wenn irgendwo binnen einer Woche mehr als 50 Infizierte je 100 000 Einwohner gezählt werden, müssen dort besondere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus geschaffen werden. Die Baden-Württemberg-Karte zeigt, dass das derzeit nirgends der Fall ist. Unter besonderer Beobachtung stehen Pforzheim und der Enzkreis, wo in einem Fleischbetrieb zahlreiche Infektionen festgestellt wurden.

Wir aktualisieren unsere Daten-Berichterstattung zum Coronavirus fortlaufend. Datenstand für diesen Beitrag ist Montag, 18. Mai.