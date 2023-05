1 Nach einem heftigen Corona-Ausbruch in Garmisch-Partenkirchen wurden fast 1000 Menschen getestet. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Stuttgart - Normalerweise geht Wolfgang Reinhart gerne unter Menschen. Doch das ist für den Chef der CDU-Landtagsfraktion nun erst einmal tabu. Denn: Der großflächige Corona-Ausbruch im bayerischen Garmisch-Partenkirchen hat offenbar bis in die baden-württembergische Landespolitik gestrahlt. Nachdem ein Mitarbeiter der CDU-Fraktion nach Informationen unserer Zeitung Kontakt zu einem infizierten Rückkehrer aus Garmisch hatte, war er positiv getestet worden. Gut ein Dutzend Mitarbeiter der CDU wurden daraufhin in Quarantäne geschickt. Reinhart selbst wurde zwar am Montag negativ getestet, nimmt aber vorsorglich nur virtuell an Terminen teil.