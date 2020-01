5 Die Spieleapp Plague Inc. führt derzeit die Verkaufscharts im Apple Appstore an. Foto: Ndemnic Creations

Das tödliche Coronavirus sorgt in China nicht nur für Angst vor einer Epidemie, sondern regt offenbar auch in morbider Weise die Spielelust an: Die App Plague Inc., die Seuchen simuliert, führt die Downloadcharts an.

Stuttgart - Derzeit erobert das Seuchenspiel Plague Inc. die Spielecharts in Apples Appstore. Besonders in China, wo das Coronavirus bereits mehrere Menschenleben gefordert hat, ist die App beliebt. Seit Tagen wird es dort auf Platz eins der kostenpflichtigen Spiele gelistet. Auch im deutschen Appstore liegt Plague Inc. (Preis 0,99 Euro) in den Verkaufscharts inzwischen ganz vorn. Die Android-Version von Plague Inc. (kostenlos) liegt auf Platz vier bei den Trends.

Plague Inc. gibt es seit 2012 für Apple- und Androidgeräte. Später folgten Portierungen für PC und Spielekonsolen. Ziel des Spiels ist es, die gesamte Weltbevölkerung mittels einer Seuche zu infizieren und auszulöschen. Als Krankheitserreger stehen unter anderem Viren, Bakterien und Parasiten zur Verfügung, die verschiedene Vor- und Nachteile mit sich bringen. Nach der Wahl der Seuche wird der Ursprungsort ausgewählt und von dort aus die Infizierung und Verbreitung simuliert. Das Spiel wurde seit der Veröffentlichung mehrfach weiterentwickelt. So wurden Impfgegner in das Spiel integriert, die den Ausbruch bestimmter Seuchen begünstigen.

Dass dieses Spiel ausgerechnet jetzt einen neuen Schub erfährt, ist kein Zufall. Auch beim Ebola-Ausbruch 2014 in Afrika stiegen die Download- und Spielerzahlen weltweit binnen weniger Wochen rasant an. Die plötzlich wiedergewonnene Popularität nutzten die Entwickler, um Spenden für den Kampf gegen Ebola zu sammeln. Lob erhielten die Macher von Plague Inc. zudem von den US-amerikanischen Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention CDC, da das Spiel eine neuen Weg gefunden hätte, öffentliches Bewusstsein für die Epidemien, deren Verbreitung und Veränderung zu schaffen.