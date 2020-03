1 Winfried Kretschmann gibt um 12 Uhr ein Update aus dem Südwesten. Foto: dpa/Marijan Murat

Um 12 Uhr wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann über die neuesten Entwicklungen in der Corona-Krise in Baden-Württemberg informieren. Hier gibt es den Livestream dazu.

Stuttgart - Es ist Dienstag - und wie an jedem Dienstag meldet sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu Wort. Was gibt es neues im Land? Was plant die Regierung? Welche Themen stehen auf der Tagesordnung - das ist der Normalfall.

Aber nun ist nichts mehr normal. Es Dienstag im Corona-Zeitalter. Was gibt es Neues? Was plant die Regierung? Was steht auf der Tagesordnung - all das hat in diesen Tagen eine ganz neue Bedeutung, wenige Stunden, nachdem das Land - ebenso wie die ganze Republik - eine weitgehende Kontaktsperre verkündet hat.

Was der Ministerpräsident aktuell zu sagen hat, ob die Maßnahmen Früchte getragen habe, was es Neues gibt an Befürchtungen oder Hoffnungen - Sie können es hier im Livestream verfolgen, von 12 Uhr an.