1 Mit dem 2G-Optionsmodell könnte auf Schutzmaßnahmen wie beispielsweise die Maskenpflicht verzichtet werden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Martin Schutt

Laut einem Bericht will Baden-Württemberg ein 2G-Optionsmodell einführen. Gastronomen und Veranstalter könnten dann nur noch Geimpfte oder Genesene zulassen.















Heilbronn - Baden-Württemberg will ein 2G-Optionsmodell einführen, bei dem Gastronomen und Veranstalter nur noch Geimpfte oder Genesene zulassen können. Dann könne auf Corona-Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht oder Abstandsregeln verzichtet werden, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums der „Heilbronner Stimme“ und dem „Südkurier“ (Mittwoch).

Bisher gilt das 3G-Modell, wonach auch Getestete Zutritt haben. Die neue Regelung soll mit der Änderung der Corona-Verordnung voraussichtlich Mitte Oktober in Kraft treten. Der Sprecher sagte den Zeitungen: „Das Optionsmodell soll Erleichterungen in Bezug auf Maskenpflicht und beim Umgang mit der Abstandsempfehlung enthalten. Der Entwurf zur Änderungen der Corona-Verordnung befindet sich derzeit aber noch in der regierungsinternen Abstimmung.“ Weitere Details, also zum Beispiel die damit verbundenen Betreiberpflichten, stünden noch nicht fest.