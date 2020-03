1 Das Coronavirus hat auch den Rems-Murr-Kreis erreicht. Foto: Gottfried Stoppel

Eine Schülerin ist positiv auf den Erreger Covid-19 getestet worden. Das Rudersberger Schulzentrum ist daher bis Montag geschlossen. Auch Klassenreisen und Schüleraustausche müssen abgesagt werden.

Rudersberg - Ein zweiter Coronavirus-Fall im Rems-Murr-Kreis hat sich am Mittwoch bestätigt: Wie das Landratsamt mitteilte, wurde nun die Tochter des 44-jährigen, ebenfalls erkrankten Rudersbergers positiv auf den Erreger getestet. Sie zeige bislang aber keine Symptome, so eine Sprecherin der Behörde. Trotzdem bleibe das Rudersberger Schulzentrum für die mehr als 600 Schüler bis einschließlich Freitag geschlossen. „Ab Montag wird die Schule wieder geöffnet sein“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das baden-württembergische Kultusministerium hat für Schulen und Kindertageseinrichtungen entsprechende Hinweise veröffentlicht. Demnach seien bei Personen, die nicht in einem Risikogebiet waren und keinen Kontakt zu einem an Covid-19 Erkrankten hatten, keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen nötig. „Diese Personen können daher uneingeschränkt am Schul- beziehungsweise Kita-Betrieb teilnehmen.“ Wer innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet war, solle jedoch unabhängig von Symptomen vorläufig zu Hause bleiben.

Panik hilft nicht weiter

Auch Schüleraustausche und Klassenfahrten in Risikogebiete, die für den Zeitraum bis zum Ende des laufenden Schuljahres geplant sind, müssen abgesagt werden. Vor Reisen in Nichtrisikogebiete müssten sich die Schulen mit den örtlichen Gesundheitsbehörden abstimmen. „Ich glaube nicht, dass die Schulleiter da Risiken eingehen“, sagt Sabine Hagenmüller-Gehring, die Leiterin des Staatlichen Schulamts in Backnang. Es gebe derzeit viele Nachfragen von Eltern, aber keine Panik. „Panik ist das Letzte, was man jetzt brauchen kann. Wir versuchen, ganz sachlich Lösungen zu finden.“

Die betroffene Rudersberger Familie wird nun für zwei Wochen zu Hause isoliert. Aktuell würden zudem die Kontaktpersonen ermittelt und vom Gesundheitsamt kontaktiert, so das Landratsamt: „Das betrifft nach aktueller Einschätzung lediglich die Klassen 8a und 8b sowie betroffene Lehrerinnen und Lehrer. Diese werden dann ebenso für zwei Wochen häuslich isoliert. Darüber hinaus bleiben Schulen und Kitas geöffnet“, betont die Behörde.

Veranstaltungen wurden abgesagt

Im gesamten Rems-Murr-Kreis sind Veranstaltungen wegen des Coronavirus abgesagt worden, darunter etwa eine Kinderbedarfsbörse in Geradstetten und mehrere Seniorentreffs. Die Stadt Fellbach hat den Aktionstag gegen Herzinfarkt, auf den sich Teilnehmer seit Monaten intensiv vorbereitet hatten, ebenfalls abgesagt.