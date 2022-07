6 So schnell kann sich die Situation ändern: am Freitag noch Glühweinpilgern in Backnang, am Samstag schon Kontrolle der nächtlichen Ausgangssperre. Foto: Gottfried Stoppel

Seit der Nacht auf Samstag kontrolliert die Polizei im Rems-Murr-Kreis und der Region, ob Ausgangssperre und Kontaktbeschränkungen eingehalten werden. Beobachtungen aus drei chaotischen Tagen.















Link kopiert

Rems-Murr-Kreis - Die junge Frau am Steuer ist aufgeregt. Erst fährt sie zwei Meter am Polizisten mit der Stoppkelle vorbei, dann schaltet sie fahrig den Scheibenwischer auf Turbo. Der Beamte, der in der regnerischen Dunkelheit vor ihrem Wagenfenster steht, nimmt’s gelassen. Denn der Firmenaufdruck auf dem Sweatshirt der Frau macht ihre Aussage, sie fahre von der Arbeit nach Hause, glaubhaft. Ein triftiger Grund, der eine Ausnahme von der nächtlichen Ausgangssperre erlaubt.

Seit der Nacht auf Samstag kontrolliert die Polizei im Rems-Murr-Kreis und der ganzen Region, ob die verschärften Regeln zur Eindämmung des Coronavirus eingehalten werden. Auch bei der Kontrollaktion, die in der Nacht auf Sonntag auf dem B-14-Zubringer zwischen Waiblingen und Korb über die Bühne geht, zeigt sich aber, dass viele Menschen die strengeren Regeln noch nicht kennen. „Ich schaffe den ganzen Tag auf dem Bau“, erklärt ein Stuckateur mit osteuropäischem Akzent. Er lese keine Zeitung und habe nach Feierabend auch keine Energie mehr zum Fernsehen.

Viele kennen die aktuell gültigen Corona-Regeln kaum

Ein anderer Autofahrer, ein junger Mann, fährt gerade zum Übernachten zu einem Kumpel. Darf man das eigentlich noch? Selbst die Polizisten müssen manchmal noch in der Corona-Verordnung, die ausgedruckt in den Streifenwagen liegt, nachlesen. Lösung des Rätsels: Man darf, aber man sollte eben vor 20 Uhr dort ankommen und erst nach 5 Uhr morgens wieder heimfahren.

Eigentlich heißt es, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Aber die Polizei geht bei ihren Kontrollen mit großem Augenmaß vor. „Wir erstatten derzeit nur bei groben Verstößen und bei völlig uneinsichtigen Leuten Anzeige“, erklärt der Polizeisprecher Rudolf Biehlmaier. Die Kontrolle zwischen Waiblingen und Korb hat eher symbolisch-aufklärerischen Charakter: Auf dem B-14-Zubringer sind keine Massenansammlungen zu erwarten. Doch auch Streifen durch die Städte sind Teil der Strategie.

Friseure stellen sich auf längere Schließung ein

Der Freitag vor Inkrafttreten der landesweiten scharfen Auflagen hatte einiges Chaos gebracht: Nachdem der Rems-Murr-Kreis als Corona-Hotspot gegolten hatte, hatte das Landratsamt eigentlich verschärfte Kontaktsperren und nächtliche Ausgangssperren von Sonntag an verkündet. Im Lauf des Freitags wurde es dann von der baden-württembergischen Landesregierung rechts überholt, die von Samstag an ähnliche Regeln erließ.

Den Tag vor der großen Stille hatten einige zu einer Art Endspurt genutzt. Der Friseursalon Beerwert in Aspach weitete zum Beispiel seine Öffnungszeiten aus, damit sich Kunden noch einen Haarschnitt verpassen lassen konnten. Der Bedarf sei da, erklärte die Chefin Sibylle Beerwert: „Seit Dienstag, 8 Uhr, telefonieren wir ununterbrochen.“ Auch wenn sie Angst um die Finanzen ihres Salons und die zehn Mitarbeiter hat, will sie die anstehende Schließung nicht kritisieren: „Immerhin kommt sie nicht so überraschend wie damals im März.“ Sie sei jetzt 65 und wolle eigentlich keinen neuen Kredit mehr aufnehmen.

„Es ist trotzdem in Ordnung, zuzumachen, ich denke, anders begreifen es die Menschen nicht. Die sollten doch mal sehen, wie es in den Krankenhäusern zugeht“, sagt Beerwert. Und noch etwas stimmt sie ansatzweise zuversichtlich: „Immerhin hat die Handwerkskammer signalisiert, dass wir vielleicht wieder Geld bekommen können.“ Im Frühjahr habe die Verteilung der Corona-Zuschüsse gut geklappt.

Backnang: Ordnungsamt beendet Glühwein-Pilgern

Der Backnanger Gastronom Sebastian Fruth ist da schon deutlich frustrierter. Ein Glühwein-Pilgern, das er mit zwei weiteren Gastronomen für Donnerstag bis Samstag organisiert hatte, wurde angesichts der verschärften Vorschriften vom Ordnungsamt vorzeitig beendet.

Der Betreiber der Restaurants Markgraf und Kunberger fühlt sich ungerecht behandelt: Bei der Aktion hätten die Veranstalter penibel auf den Hygieneschutz geachtet. „Es ist ein Kampf. Du denkst dir was aus und kriegst doch wieder einen auf den Latz. In den Schulen und Bussen hocken die Leute aufeinander, riesige Demonstrationen werden genehmigt. Irgendwann fühlt man sich als Gastronom stigmatisiert.“ Immerhin will Fruth jetzt – in Abstimmung mit den Behörden – Donnerstags bis Samstags, von 16 bis 19 Uhr, Kinderpunsch und Rote Würste anbieten. Die Aktion, betont er, sei nicht dazu gedacht, um Querdenker anzulocken.

Querdenker demonstrieren in Welzheim

Die versammelten sich am Samstag in Welzheim: Kritiker der Corona-Maßnahmen nahmen die neue Verordnung zum Anlass zu einer Demonstration. Mit rund 170 Teilnehmern war der Protetstzug deutlich größer als zuvor. Er wurde von einem großen Polizeiaufgebot und wenigen Gegendemonstranten begleitet.