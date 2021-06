1 Die Inzidenz bleibt niedrig – und immer mehr Betriebe und Einrichtungen können wieder öffnen. Foto: dpa/Matthias Bein

Die Inzidenz im Rems-Murr-Kreis blieb auch am Sonntag unter 50 – das bedeutet, dass es ab Dienstag weitere Öffnungen und Lockerungen geben kann. Am Donnerstag winken noch mehr Erleichterungen.

Rems-Murr-Kreis - Die 7-Tage-Inzidenz lag am Sonntag, 6. Juni, bei 34 – und damit zum fünften Mal in Folge unter 50. Das bringt weitere Öffnungen und Lockerungen mit sich. Nach der offiziellen Bekanntmachung, die am Montag herausgegeben wird, kommt es dann am Dienstag, 8. Juni, zu weiteren Öffnungen nach der Corona-Verordnung. Diese sehen wie folgt aus:

Ab Dienstag dürfen sich bis zu zehn Personen aus bis zu drei Haushalten treffen, Kinder bis einschließlich 13 Jahre, Geimpfte und Genesene werden dabei nicht mitgezählt. Für den Einzelhandel entfallen Click & Meet sowie die Testpflicht. Ein gesteuerter Zutritt und das Tragen einer Maske sind jedoch weiterhin notwendig.

Öffnungen für Kultur im Rems-Murr-Kreis

Kulturveranstaltungen in Opern, Theater und Kinos sind außen und innen mit einer begrenzten Personenzahl wieder möglich. Auch kontaktarmer Sport in Sportstudios ist wieder erlaubt, die Gastronomie darf nun bis 1 Uhr nachts öffnen. Archive, Büchereien, Galerien und Museen dürfen sogar ohne Auflagen wieder öffnen.

Diese Auflistung ist nicht abschließend. Mehr Infos auf der Seite des Landratsamts.

Das gilt für Schulen bei stabiler Inzidenz unter 50

Bei den Lockerungen im Bereich Schulen bei einer Inzidenz unter 50 gilt, dass diese erst am zweiten Tag nach Bekanntmachung in Kraft treten. Das ist im Rems-Murr-Kreis am Mittwoch, 9. Juni, der Fall. Dann gilt unter anderem, dass die Schulen zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurückkehren – also mit Präsenzunterricht, Masken- und Testpflicht. Das Abstandsgebot ist im Klassenraum nicht mehr einzuhalten, wenn die örtlichen Verhältnisse dies nicht zulassen. Sport im Freien im Klassenverbund sowie Tagesausflüge im Klassenverbund sind gestattet.

Die 3-G-Regel bleibt weiterhin wichtig

Viele Öffnungen sind aktuell noch eng an die „3G-Regel“ geknüpft: geimpft, genesen, getestet. Sollte die 7-Tage-Inzidenz aber auch am Montag und Dienstag unter 50 liegen, würden am Donnerstag, 10. Juni, weitere Öffnungsschritte in Kraft treten. In vielen Bereichen entfiele dann die Testpflicht. Weitere Lockerungen gäbe es zudem für Feiern im Gastgewerbe, für Messen und Ausstellungen sowie Kultur- und Vortragsveranstaltungen.

