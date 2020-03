1 Warnhinweis vor dem Gesundheitsamt in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Unter den neuen Corona-Fällen im Land ist erstmals auch ein Fall aus Stuttgart dabei. Eine 55-jährige Frau hatte sich offenbar auf einer Reise nach Barcelona infiziert.

Stuttgart - An diesem Mittwoch (4. März) sind dem Ministerium für Soziales und Integration vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg sechs neue bestätigte Covid-19-Fälle gemeldet worden. Erstmals ist auch ein Fall aus Stuttgart dabei. Betroffen sind der Main-Tauber-Kreis (1 Fall), der Rhein-Neckar-Kreis (3 Fälle) sowie Ludwigsburg (1 Fall) und Stuttgart (1 Fall). Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten im Land steigt damit auf 50.

Im Main-Tauber-Kreis handelt es sich um eine 46-Jährige Frau, die sich zuvor in Südtirol aufgehalten hatte. In Ludwigsburg wurde ein 61-jähriger Mann gemeldet, der sich zuvor in Neapel (Italien) aufgehalten hatte. In Stuttgart war es eine 55-jährige Frau, die von einer Reise aus Barcelona zurückgekehrt ist.

Bei den drei Fällen im Rhein-Neckar-Kreis handelt es sich um einen 55-Jährigen, der zuvor Kontakt zu einem bestätigten Fall aus dem Landkreis hatte sowie um einen 36-jährigen Reiserückkehrer aus Teheran (Iran) und um einen 55-Jährigen, der sich zuvor in Südtirol aufgehalten hatte.