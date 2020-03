1 Insgesamt sind 65 Menschen im Südwesten positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Foto: dpa/Chen Bin

Der Coronavirus breitet sich in Baden-Württemberg weiter aus. Bei einem zweiten Fall in Stuttgart handelt es um einen männlichen Reiserückkehrer aus Südtirol.

Stuttgart - In Baden-Württemberg gibt es 15 neue bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Wie das Sozialministerium am Mittwochabend in Stuttgart mitteilte, sind damit insgesamt 65 Menschen im Südwesten positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.

Bei zwei neuen Fällen im Alb-Donau-Kreis handelt es sich um einen 56-jährigen Mann und seinen 19 Jahre alten Sohn, die von einer Reise aus Südtirol zurückgekommen sind. Im Landkreis Heilbronn wurden zwei Frauen und zwei Männer positiv getestet, die Bewohner des Pflegeheims sind, das schon vom Coronavirus betroffen ist. Bei einem Fall in Stuttgart handelt es um einen männlichen 43-jährigen Reiserückkehrer aus Südtirol.

Der Patient sei stationär im Krankenhaus aufgenommen worden, meldete das Landessozialministerium. Der Mann hatte seit Sonntag Symptome, schreibt die Stadt Stuttgart in einer Pressemitteilung. Er habe Anfang der Woche seine Hausarztpraxis aufgesucht. Die außerfamiliären Kontaktpersonen werden derzeit noch ermittelt.

Lesen Sie hier: Newsblog zum Coronavirus

Weitere Fälle in Baden-Württemberg

Zudem wurde die 14 Jahre alte Tochter eines bereits vermeldeten Erkrankten im Rems-Murr-Kreis positiv auf das Coronavirus getestet. Im Zollernalbkreis ist eine 25-Jährige positiv getestet worden, die zuvor engen Kontakt mit einem schon bestätigten Fall aus demselben Landkreis hatte. Stationär isoliert in einem Krankenhaus ist außerdem ein 80-jähriger Mann aus dem Kreis Heidenheim. Im Kreis Sigmaringen ist ein 40 Jahre alter Mann in häuslicher Isolation, der sich zuvor in Südtirol aufgehalten hatte.

Lesen Sie hier: Wird Südtirol zum Risikogebiet?

Bei einem neuen Fall in Freiburg handelt es sich um einen 58-Jährigen, der ebenfalls in Südtirol gewesen war. Aus dem Ostalbkreis wurden zwei neue Fälle gemeldet: zwei Frauen im Alter von 38 und 33 Jahren, die Kontaktpersonen eines Infizierten aus demselben Landkreis sind. In Mannheim handelt es sich um eine 1987 geborene Reiserückkehrerin aus Teheran. Auch sie ist in häuslicher Isolation.