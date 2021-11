1 Was gibt es in einem Testzelt für Einbrecher zu holen? Foto: dpa/Tom Weller (Symbolbild)

Eine Coronateststation wird am Sonntagvormittag verwüstet. Zeugen beobachten eine Vierergruppe. Der Polizei ist es ein Rätsel, was die Eindringlinge dort gesucht haben.















Stuttgart - Was genau die Eindringlinge in dem Zelt einer Coronateststation am Stadtgarten suchten, ist unklar. Sie haben jedoch laut der Polizei eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Die Eindringlinge randalieren in dem Testzelt

Gegen 10.35 Uhr am Sonntag, als die Teststation geschlossen war, sollen sich zwei Männer und zwei Frauen an dem Zelt zu schaffen gemacht haben. Das berichteten Zeugen der Polizei. Sie brachen in das Zelt ein und demolierten zwei Rollcontainer. Einer sei mit Tritten zerstört worden, am anderen stellte die Spurensicherung der Polizei Hebelspuren fest. Ob die vier Tatpersonen etwas stehlen oder lediglich randalieren wollten, ist nicht bekannt. Es habe auch noch niemand feststellen können, ob etwas gestohlen wurde, meldet die Polizei. Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit schätzungsweise 500 Euro an.

Die Polizei sucht zwei Männer und zwei Frauen

Die Eindringlinge sollen alle vier etwa 28 Jahre alt sein. Besonders aufgefallen ist den Zeugen eine blonde Frau, weil sie sehr stark geschminkt war. Sie soll eine korpulente Figur haben.

Die Polizei bittet Zeugen, welche die zwei Frauen und zwei Männer beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0711/8990 3100 beim Polizeirevier an der Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Vor gut einem Jahr war es schon einmal zu einem Zwischenfall an einer Teststation gekommen, am großen Testzentrum auf dem Cannstatter Wasen. Dort hatte sich jemand an den Müllcontainern zu schaffen gemacht und unter anderem gebrauchte Schutzanzüge herausgezogen. Das Motiv war in jenem Fall schnell ergründet: Wenig später tauchte ein Video im Internet auf, in dem jemand behauptete, kontaminierter Müll würde auf dem Wasen nicht entsorgt, sondern würde unkontrolliert herumliegen. Vermutlich hatten die Personen, die an den Containern herumhantiert hatten, das Video gemacht.