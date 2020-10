1 Das Testzentrum am Cannstatter Wasen hat nach dem Auftauchen des Videos die Schutzmaßnahmen überprüft. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Derzeit ist ein Video im Umlauf, das Aufnahmen vom Corona-Testzentrum am Cannstatter Wasen zeigen soll – inklusive offenstehender Container mit gebrauchter Schutzkleidung. Der leitende Arzt ist sauer, denn das Video ist ein Fake.

Stuttgart - Wie die Stadt Stuttgart am Freitag mitteilt, ist derzeit ein Video in den sozialen Medien im Umlauf, welches ein schlechtes Licht auf das Corona-Testzentrum am Cannstatter Wasen wirft. Die Aufnahmen zeigen angeblich offenstehenden Container mit gebrauchter Schutzkleidung, welche auch auf dem Boden verstreut liegt. Am Freitag teilte das Testzentrum mit, dass es sich bei dem Video um eine Inszenierung unbekannter Dritter handelt.

Person machte sich an Containern zu schaffen

„Ich bin wirklich sauer, dass uns dieses Video in einem schlechten Licht erscheinen lassen soll. Das Video ist gefaked und spiegelt die Wirklichkeit nicht wider“, so der leitende Arzt, Dr. Hans-Jörg Wertauer in einer Stellungnahme der Stadt. Er erklärte, dass Mitarbeiter und Angestellte der Sicherheitsfirma eine Person dabei beobachtet hätten, die sich am Samstag, den 17. Oktober, an den Müllcontainern zu schaffen gemacht und dort gefilmt habe. Wie Wertenauer erklärt, sei die Person nach einer Ansprache geflüchtet und seine Mitarbeiter hätten den Müll unverzüglich wieder aufgeräumt.

Alle Schutzmaßnahmen überprüft

Nach dem Auftauchen des Videos wurden im Testzentrum am Cannstatter Wasen alle Schutzmaßnahmen überprüft und auch die Mitarbeiter wurden erneut sensibilisiert. Der leitende Arzt betont, dass es keine durch das Personal verursachte offenstehenden Müllcontainer oder verstreute Kleidung gab. Der Müll wurde an diesem Tag nicht wie vorgeschrieben entsorgt: „Normalerweise muss die möglicherweise kontaminierte Schutzausrüstung in reißfesten Müllsäcken verstaut und verschlossen in den Restmüll gepackt werden. Dass das nicht so war, geht auf unsere Kappe und haben wir intern geklärt. Dennoch haben Unbefugte an unserem Inventar nichts zu suchen.“

Auch der Leiter des Gesundheitsamts, Prof. Stefan Ehehalt, äußerte sich zu dem Fake-Video: „Das Corona-Testzentrum Cannstatter Wasen leistet eine wichtige und unverzichtbare Arbeit. Ein solcher Einsatz des leitenden Arztes und dessen Team vor Ort ist gerade jetzt, wo die Corona-Zahlen wieder steigen, umso wertvoller. Zahlreiche (Hygiene-)Maßnahmen werden ergriffen, um sowohl die Testpersonen als auch die Mitarbeiter zu schützen.“

