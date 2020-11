1 Statistisches Auf und Ab: Die Entwicklung der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ergeben in Stuttgart zurzeit kein klares Bild. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die jüngste Entwicklung bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Stuttgart ist irritierend: Erst gingen die Werte sehr zurück, nun erreichen sie den bisher höchsten Wert. Die Stadt hat eine Erklärung dafür.

Stuttgart - Die vergangenen Tage hat man sich bei der Stadt gefragt, ob bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus schon eine Entspannung eingetreten sei. Vorigen Freitag verzeichnete man noch sehr hohe 226 Neuinfektionen, am Samstag 109, am Sonntag nur 50, am Montag 97. Am Dienstag war Schluss mit der Serie niedrigerer Werte, das Landesgesundheitsamt meldete 272 Neuinfektionen für Stuttgart, so viele wie noch nie an einem Tag. Der Rückgang vorher dürfte laut Stadt auf ein technisches Problem bei der Datenübermittlung zurückzuführen sein. Der neuerliche starke Anstieg ist nun vermutlich die Folge vieler Nachmeldungen.

Noch mehr Soldaten im Einsatz

Derweil ist der Informationsbedarf der Menschen zum Thema Corona riesig. Man bekomme „sehr, sehr, sehr viele Anrufe“, sagte Stadtsprecher Sven Matis zu den ersten Erfahrungen mit dem neuen Bürgertelefon. Seit Montag stehen dort 60 Beschäftige aus verschiedenen Ämtern Rede und Antwort. Viele Fragen könnten sofort beantwortet werden, sagt Matis. Es würden aber auch häufig etwa medizinische oder rechtliche Spezialfragen gestellt, die erst nach einer Rücksprache mit dem Gesundheitsamt geklärt werden könnten. Der Stadtsprecher warb um Verständnis, dass manche Antworten auch jetzt noch nicht ad hoc gegeben werden könnten.

Bei der Nachverfolgung von Infektionsketten hat das Gesundheitsamt nun weitere Unterstützung durch die Bundeswehr. Seit Dienstag sind zusätzliche Soldaten des Jägerbataillons 292 aus Donaueschingen im Einsatz. Bisher waren tagsüber durchgängig immer 30 Soldaten am Telefon, jetzt sind es stetig 60.

Zunahme in Pflegeheimen und Kliniken

In den Alten- und Pflegeheimen ist die Zahl der mit dem Coronavirus aktuell infizierten Bewohner und Mitarbeiter weiter gestiegen. Vorige Woche waren es noch 133, Anfang dieser Woche 186.

In den Stuttgarter Kliniken steigt die Zahl der Covid-19-Patienten kontinuierlich. Diese haben ihre Besucherregelungen verschärft. Es gilt überall ein Besucherstopp, mit wenigen Ausnahmen etwa in den Kreißsälen der Geburtsabteilungen.

