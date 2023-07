1 Die Maskenpflicht hilft mit, die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu begrenzen. Foto: Max Kovalenko/Max Kovalenko

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen steigt erstmals seit September nicht weiter an – eine Folge des Teil-Lockdowns und von mehr Vorsicht in der Bevölkerung. Doch eine Modellrechnung zeigt, dass die Werte schon zu Weihnachten erneut ansteigen dürften.









STUTTGART - Am Dienstag hat sich die Corona-Kurve gedreht. Zum ersten Mal seit Mitte September ist die Zahl der im Wochenmittel registrierten Neuinfektionen nicht gestiegen. Davor erhöhte sich der Wert für die sogenannte 7-Tage-Inzidenz von Tag zu Tag – laut Robert-Koch-Institut auf, Stand Montag, 139 bestätigte Neuinfektionen je 100 000 Einwohner. Am Dienstag blieb dieser Wert gleich. In Baden-Württemberg zeigte sich die gleiche Entwicklung, hier fiel der Wert sogar leicht von 139 auf 135.