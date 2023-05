1 Dass ausgerechnet jetzt die Maskenpflicht in der Schule wegfallen soll, irritiert viele. Foto: imago images/Michael Weber

Die Gefahr rückt näher: Fast alle Kreise in der Region und die Stadt Stuttgart verzeichnen seit Freitag Corona-Infektionen mit der Delta-Variante. Die Angst vor einer vierten Welle wächst – wie reagieren die Verantwortlichen auf die neue Herausforderung?









Stuttgart - Die Delta-Mutation des Coronavirus ist dabei, die Region Stuttgart zu erobern. Nachdem sich am Mittwoch der Verdacht bestätigt hat, dass es sich bei der Ansteckung in einem Waiblinger Kinderhaus um die aus Indien importierte Variante handelt, haben am Freitag auch die Landratsämter Ludwigsburg, Göppingen und Böblingen erklärt, dass in ihren Landkreisen die Mutation nachgewiesen worden ist.