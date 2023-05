1 Kinder zählen zu den Verlierern der Pandemie. Foto: dpa/Uwe Anspach

Die Stadt Ludwigsburg setzt auf mehr und auf passgenaue Angebote für Kinder und Jugendliche im Sommer. Es ist eine Gratwanderung zwischen Freude über neue Möglichkeiten und die Sorge um steigende Zahlen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die fallenden Inzidenzen bringen wieder Leben in die Stadt. Die Gastronomie hat geöffnet, Kitas und Schulen sind in Präsenz, der Sportbetrieb ist angelaufen und auch Veranstaltungen sind wieder möglich. Das Zwischenfazit, das die Erste Bürgermeisterin Renate Schmetz am Mittwoch im Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales gezogen hat, war positiv und mit Blick in die Zukunft auch hoffnungsvoll.