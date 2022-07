1 Maske im Unterricht: Viele Schüler halten sich nach wie vor daran. Foto: /Jürgen Bach

Dass in den Klassenzimmern keine Maske mehr getragen werden muss, bewerten Lehrer und Eltern aus Ludwigsburg ganz unterschiedlich. Für einige macht die ansteckendere Delta-Variante dabei aber keinen Unterschied.















Ludwigsburg - An vielen Schulen im Kreis und in der Stadt Ludwigsburg ist seit Montag die Pflicht zum Tragen einer Maske aufgehoben. Die Landesregierung hatte beschlossen, dass in Kreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 die Maskenpflicht im Freien – also auch auf dem Schulhof – wegfällt. Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region unter 35 und gab es zwei Wochen an der Schule keinen Corona-Fall, gilt das auch in Klassenräumen. Auf den Gängen, im Treppenhaus oder auf Toiletten ist der Mund-Nase-Schutz aber weiter Pflicht.

In den Schulen im Kreis Ludwigsburg ließen in dieser Woche viele – vor allem ältere – Schüler die Masken trotzdem auf. Manche aus Angst vor einer Ansteckung, manche aus Solidarität. „Ich habe von Grundschulrektoren gehört, dass selbst ihre Schüler aber weiterhin Maske tragen“, sagt Sabine Conrad, Leiterin des Ludwigsburger Schulamts. Sie lobt, wie gewissenhaft die Lehrerinnen und Lehrer die Regeln befolgen – und die Schulen sich selbst organisieren. Conrad ist wichtig, dass jetzt, da nicht mehr überall Maske getragen werden muss, die anderen Maßnahmen wie das Testen und Lüften weiterhin strikt befolgt werden. „Da dürfen wir nicht nachlassen.“

Wozu Masken, wenn zweimal die Woche getestet wird?

Die Frage, ob Masken in der Schule weiterhin notwendig sind, wird insgesamt zwiespältig gesehen – bei der Lehrerschaft, bei Schülern und Eltern. Inken König, die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im Kreis und Personalrätin im Schulamt, gehört zu denjenigen, die die Regeln lieber noch ein wenig aufrecht erhalten hätte. Sie hat den Eindruck, dass die Sorge über die Maßnahme bei den Lehrern überwiegt. „Bei allem Verständnis, dass Masken bei dieser Hitze durchaus eine Belastung sind, war es eventuell doch vorschnell, die Regeln für Unterrichtsräume jetzt so zu lockern, auch in Anbetracht der zunehmenden Delta-Variante“, so König. Nun riskiere man, „dass gegebenenfalls durch eine Coronainfektion eine komplette Klasse oder Schule kurz vor den Sommerferien in Quarantäne muss“.‘ Unter ihren Kollegen gibt es aber auch jene, die den Wegfall der Maskenpflicht „als wichtige Erleichterung im Unterricht“ sehen.

Matthias Hilbert, geschäftsführender Schulleiter der Ludwigsburger Gymnasien und Rektor am Otto-Hahn-Gymnasium, gehört zu ihnen. Er sieht die Verhältnismäßigkeit für die Maskenpflicht – in Anbetracht der geringen Fall- und Todeszahlen – derzeit nicht gegeben. „Delta wird kommen, genauso wie die anderen Varianten es auch getan haben“, sagt Hilbert, „aber wozu testen wir denn unsere Schüler zwei Mal in der Woche?“ Er plädiert dafür, dass seine Schüler am Tag des Tests Maske tragen, bis alle abgestrichen wurden. Gibt es einen positiven Fall, kommt der betroffene Schüler in Quarantäne und macht einen PCR-Test. „So haben wir keine Gefährdungslage“, findet Hilbert. Ohnehin seien von den inzwischen 35 000 Schnelltests an Ludwigsburger Schulen nur elf positiv ausgefallen.

Am Donnerstag waren im Kreis acht Fälle der als ansteckender geltenden Deltavariante des Coronavirus bekannt. Unter den Infizierten ist auch ein zwölfjähriger Realschüler. Ansonsten habe es an den Schulen „keine besondern Ereignisse“ in den vergangenen Tagen gegeben, so Landrat Dietmar Allgaier.

„Den Kindern ist die Maske egal“

Eltern, die die Masken als Bürde für ihre Kinder sehen, dürfte das in ihrer Meinung bestätigen. „Die Elternschaft ist wie immer gespalten“, sagt die Vorsitzende des Gesamtelternbeirats der Stadt Ludwigsburg, Erika Macan. Sie weiß von Schülern, die wegen der Mund-Nase-Bedeckung in den vergangenen Monaten nur sporadisch in der Schule waren. „Aber den Kindern ist die Maske egal“, glaubt sie. Es seien die Eltern, die daraus ein Problem machten. Macan richtet den Blick schon in den Herbst. „Die Zeit der Unsicherheit sollte vorbei sein“, sagt sie – und hält eine vierte Welle für sehr wahrscheinlich.

Die GEW hält in diesem Fall Luftfilter für ein wichtiges Mittel. Allerdings sei es schwierig, „wenn es keine konkreten Vorgaben der Politik gibt und jede einzelne Schule und jeder Schulträger selbst für Lösungen sorgen muss“, so Inken König.

Filter: Schulen in Ludwigsburg werden nicht komplett ausgestattet

Die Stadt Ludwigsburg wird nur für Speise- und Gruppenräume der Schulen und Kitas mobile Luftreiniger anschaffen, die aufgrund ihrer Lage in Untergeschossen schlecht zu lüften sind. Konkret handelt es sich um sieben Speiseräume und acht Zimmer in Kitas. Für die Mensen braucht es jeweils zwei Geräte. 80 000 Euro investiert die Kommune. Darüber hinaus bekommen Schulen und Kindertageseinrichtungen eine Grundausstattung an CO2-Ampeln. Kostenpunkt: 82 000 Euro. Für eine flächendeckende Ausstattung, wie vor allem von der FDP favorisiert, fand sich im Gemeinderat keine Mehrheit.