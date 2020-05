Grüne hadern mit Boris Palmer Tübinger Fraktionschef will für OB-Wahl anderen Kandidaten finden

Christoph Joachim will für die OB-Wahl in Tübingen 2022 einen anderen Grünen-Kandidaten gegen Boris Palmer ins Rennen schicken. „Das Maß ist voll“, sagt der Fraktionschef der Grünen. Die Fraktion spricht am Montagabend über das Thema.