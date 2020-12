Corona-Impfstart in Großbritannien

1 Margaret Keenan bekam den Corona-Impfstoff am Dienstagmorgen verabreicht. Foto: AP/Jacob King

In Großbritannien hat am Dienstag die Corona-Impfung begonnen. Als erster Mensch außerhalb der Studien hat eine 90-Jährige das Mittel von Biontech und Pfizer verabreicht bekommen.

Coventry - Großbritannien hat als erstes westliches Land eine Impfkampagne gegen das Coronavirus begonnen gestartet. Den Anfang machte die 90-jährige Großmutter Margaret Keenan: Sie erhielt am Montagmorgen um 07.31 Uhr (MEZ) in Coventry die Spritze mit dem Wirkstoff der Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech.

Keenan ist der erste Mensch, der außerhalb einer klinischen Studie das Medikament bekam, auf dem die Hoffnungen zur Eindämmung der Pandemie liegen. „Ich fühle mich unglaublich privilegiert die erste Person zu sein, die gegen Covid-19 geimpft wird“, sagte die Seniorin.

Besonders stark betroffen

Großbritannien ist in Europa mit über 61.000 Toten das von der Lungenkrankheit Covid-19 am stärksten betroffene Land. Es hat noch vor anderen europäischen Ländern und den USA das Pfizer/Biontech-Medikament für Massenimpfungen zugelassen. Auch Impfungen anderer Konzerne stehen in mehreren Ländern kurz vor Abschluss des Zulassungsprozesses.

In Deutschland rechnet Kanzleramtschef Helge Braun damit, dass mit Massenimpfungen im kommenden Jahr begonnen werden kann. Die Ständige Impfkommission empfiehlt, alte Menschen, Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen sowie das Personal in Notaufnahmen, in der Transplantationsmedizin und der Altenpflege zuerst gegen das Coronavirus zu immunisieren

