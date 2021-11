1 Im Kreis liegt die Inzidenz noch knapp unter 500. Foto: Rems-Murr-Kreis/Screenshot

Waiblingen - Mit 460 liegt die Zahl der Neuinfizierten je 100 000 Einwohnern binnen sieben Tage im Rems-Murr-Kreis noch knapp unter der Schwelle, die jüngst in Baden-Württemberg zu einer von mehreren möglichen Grenzen für eine weitere Verschärfung der Einschränkungen erklärt worden ist. Nächtliche Ausgangssperren von 21 bis 5 Uhr für Ungeimpfte sind Teil dessen, was von Mitte der Woche an dort gelten soll, wo die Inzidenz über dem Wert von 500 liegt. Für diese Menschen muss zum Verlassen der Wohnung während dieser Sperrzeit ein triftiger Grund vorliegen.

Die neue Alarmstufe ist auch erreicht, wenn die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen landesweit auf mehr als 450 steigt oder die Hospitalisierungsrate bei mindestens sechs liegt – das bezeichnet die Zahl der Menschen je 100 000 Einwohner, die wegen Covid im Krankenhaus liegen. Die Zahl der Coronafälle auf den Intensivstationen im Land liegt allerdings seit dem Wochenende bereits jenseits dieser 450.

Im Ostalbkreis gilt seit Montag die Ausgangssperre

In einigen Kreisen im Land gelten die Verschärfungen bereits seit Montag, etwa weiter südlich im Remstal, im Ostalbkreis, der am Wochenende mit einer Inzidenz von 712 zum Spitzenreiter in Baden-Württemberg geworden ist. Binnen knapp zwei Wochen hat sich dort die Inzidenz mehr als verdoppelt. Derzeit sind im Ostalbkreis 3039 Covid-Infizierte registriert, bei etwa 315 000 Einwohnern. Im Rems-Murr-Kreis mit seinen 420 000 Einwohnern sind es 3360. Allerdings ist die aktuelle Dynamik im Ostalbkreis deutlich ungünstiger. Dort wurden in den vergangenen sieben Tagen 2240 Neuinfektionen gemeldet, im Rems-Murr Kreis 1949.

Neben der Ausgangsbeschränkung gelten mit Inkrafttreten der neuen Alarmstufe II dann auch im Rems-Murr-Kreis wie momentan schon im Ostalbkreis weitere, über die ursprüngliche Alarmstufe hinausgehende 2-G-​ oder sogar 2-G-plus-Zugangsregelungen. 2 G gilt für sämtliche Einrichtungen im Gastro- und Vergnügungsbereich, in Mensen, Kantinen und Hotellerie, ebenso für Sport im Freien und für den Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte der Grundversorgung.

Rems-Murr-Kliniken: 60 Covid-Patienten

In den Rems-Murr-Kliniken ist derweil die Zahl der momentan dort versorgten Covid-19-Patienten auf 60 gestiegen. Von ihnen liegen acht auf der Intensivstation, acht müssen auch beatmet werden.

Die offenen Impfaktionen der mobilen Impfteams des Landes hatten am Wochenende im Rems-Murr-Kreis kräftigen Zulauf. In Remshalden beispielsweise hat sich beim Rathaus in Geradstetten am Sonntagnachmittag eine mehr als 200 Meter lange Warteschlange gebildet. Ein ähnliches Bild bot sich in Backnang bei der Impfaktion im Biegel. Die nächsten Impftermine ohne Anmeldung sind an diesem Mittwoch in Weinstadt in der Gymnastikhalle Im Obenhinaus und am Donnerstag, 25. November, in Welzheim, Postweg 2, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Am Freitag, 26. November, ist ein mobiles Impfteam von 13 bis 18 Uhr in der Paulinenpflege in Winnenden (Linsenhalde 5) und am Samstag, 27. November, nochmals in Backnang (9 bis 13 Uhr, Im Biegel).