Comedian in Stuttgart: „Das war herrlich“ – Wigald Boning badet im Max-Eyth-See

1 Wigald Boning hat im Max-Eyth-See gebadet (Archivbild). Foto: Henning Kaiser/dpa/Henning Kaiser

Seit Juli 2022 geht Comedian Wigald Boning jeden Tag in der Natur baden. Nun hat der 57-Jährige Halt in Stuttgart gemacht. Dort sprang er zur Freude seiner Fans in den Max-Eyth-See.











Wigald Bonings Badevideos sind längst legendär. Seit dem 1. Juli 2022 geht der Comedian täglich in einem Fluss, See, Tümpel oder Teich baden. Er schwamm vorbei am Bremer Weserstadion, in der Isar in München oder im bayrischen Ammersee, wo der 57-Jährige mit seiner Familie zuhause ist. Nun hat Boning, der am heutigen Freitagabend zusammen mit Roberto Di Gioia im Renitenztheater auftritt, zur Freude seiner Fans endlich auch einen Halt in Stuttgart-Hofen gemacht – am 609. Badetag in Folge war der Max-Eyth-See an der Reihe.