Wenn Menschen die wunderbare Welt der Schwerkraft hinter sich lassen, um in einem Meer aus Licht und Farben das Schweben lernen, wenn Poesie auf Artistik trifft und sich Mehrzweckhallen und Festzelte in Traumpalästen verwandeln, steckt fast immer der kanadische Cirque du Soleil dahinter.

Niemand weiß das besser als die Fans von Helene Fischer. Sie verdankt zwar ihren Erfolg auch ihrer Stimme, ihren Songs und ihren Qualitäten als Entertainerin. Was aber wäre sie ohne ihre spektakuläre Liveshow, die der Cirque du Soleil für sie maßgeschneidert hat? Zum Beispiel in Form des akrobatischen Pas de deux in einem künstlichen Wasserfall, das Helene Fischer in ihrer aktuellen Show mit ihrem Lebenspartner Thomas Seitel tanzt, und das das emotionale Highlight ihrer Tour ist, mit der sie gerade in Stuttgart zu Gast war.

Aber dieser etwas andere Zirkus begnügt sich nicht damit, Helene Fischer das Fliegen beizubringen. Kürzlich erst gastierte die Show „Crystal“ auch in Stuttgart, bei der sich der Cirque du Soleil aufs Eis wagte. Und nun kommt schon die nächste Show nach Deutschland: „Luzia“. Vom 13. Juni bis zum 16. Juli ist das Spektakel in Frankfurt zu sehen.

Die Show gleicht einer Traumreise durch ein imaginäres Mexiko, arbeitet sich virtuos an den vielfältigen Aspekten der mexikanischen Kultur ab. Akrobatik zu Wasser, zu Lande und in der Luft wird wird farbenfrohe Kostüme und Bühnenbilder verpackt. Und weil der Titel der Show sich aus den spanischen Wörtern für Licht (luz) und Regen (lluvia) zusammensetzt, geht es in „Luzia“ immer wieder um ein Spiel aus Licht und Wasser. Und der riesige Regenvorhang, der im Zentrum der Show steht, hat nicht zufällig Ähnlichkeit mit dem, den man aus der aktuellen Tour von Helene Fischer kennt.

Cirque du Soleil: „Luzia“

Termine

Mit dem Programm „Luzia“ gastiert der Cirque du Soleil vom 13. Juni bis zum 16. Juli in Frankfurt auf dem Festplatz am Ratsweg.

Tickets

Karten für die Vorstellungen gibt er hier.