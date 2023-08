Wie ein Profi durch Gott neuen Spaß am Kicken fand

1 Christian Mauersberger bejubelt sein Tor zum 7:0 der Stuttgarter Kickers gegen die TuS Koblenz. Foto: Baumann/Volker Müller

Christian Mauersberger spielte in der U-19-Nationalmannschaft mit Stars wie Joshua Kimmich und Leon Goretzka, schaffte aber nicht den Durchbruch in die Bundesliga. Vor fünf Jahren änderte er sein Leben, fand zu Gott – und genießt nun auch sein Sportlerleben bei den Stuttgarter Kickers.









Die Wahrnehmungen sind deckungsgleich. Ob man Christian Mauersberger auf dem Rasen für die Stuttgarter Kickers Fußball spielen sieht oder sich abseits des Platzes mit ihm unterhält, es ist zu spüren: Dieser Mann versprüht Leichtigkeit und gute Laune, er hat Lust am Spiel und am Leben. „Ich habe mich hier gut eingelebt, bin fit, gesund – und genieße die Momentaufnahme“, sagt der Neuzugang vom Regionalligarivalen SGV Freiberg. Die Momentaufnahme vor dem Spiel bei Hessen Kassel (Samstag, 14 Uhr) lautet in Zahlen: zwei Spiele, 8:0 Tore, sechs Punkte, Platz eins. Ganz wesentlich zu diesem Traumstart des Aufsteigers beigetragen hat der offensive Mittelfeldspieler – mit seiner Technik, seiner Laufstärke, seiner Frische und seiner Unbeschwertheit.