1 Mohamed Baroudi im Dress des 1. Göppinger SV im Testspiel am 1. Juli gegen die Stuttgarter Kickers mit Christian Mauersberger, das die Blauen mit 4:1 gewannen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Mohamed Baroudi war einer der Publikumslieblinge bei den Stuttgarter Kickers. Beim SGV Freiberg wurde der Offensivmann nicht glücklich, jetzt freut er sich auf den Neustart beim 1. Göppinger SV und das Pokalduell gegen die Blauen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Mohamed Baroudi gehörte zu den verheißungsvollsten Eigengewächsen der Stuttgarter Kickers. Nach dem verpassten Regionalliga-Aufstieg 2022 zog es den 21-Jährigen mit den marokkanischen Wurzeln für ein Jahr zum Regionalligisten SGV Freiberg. Nun stürmt er für den Oberligisten 1. Göppinger SV, mit dem er an diesem Samstag (15.30 Uhr/Stadion an der Hohenstaufenstraße) in der zweiten WFV-Pokal-Runde seinen Ex-Club aus Degerloch empfängt.