1 Wilhelma im Christmas Garden-Lichterglanz Foto: CG/Markus Burkhardt

Die Wilhelma als Winteroase? Das scheint noch weit weg. Am 15. November aber startet der Christmas Garden mit seinen Lichtfiguren. Der Vorverkauf beginnt am 14. September.











Noch scheint Weihnachten weit weg, schon aber macht nicht nur die bevorstehende Eröffnung des Volksfestes bewusst, dass zumindest der Herbst näher rückt. Und wenn die Tage tatsächlich kürzer werden, freut man sich umso mehr über Lichtmagie. Diese will auch dieses Jahr der Christmas Garden in der Wilhelma bieten. Am 15. November geht es los – und von sofort an gibt es die Tickets (Einzeltickets 16 Euro bis 30,50 Euro) im Vorverkauf. Karten gibt es auf christmas-garden.de/stuttgart sowie auf myticket.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Geöffnet ist der Christmas Garden bis zum 14. Januar 2024 (geschlossen am 24. Dezember und am 31. Dezember).