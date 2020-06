Brand in Ludwigsburg Hoher Schaden nach Dachstuhlbrand – Feuer im Großeinsatz

In Ludwigsburg hat am Mittwochabend der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses am Karlsplatz Feuer gefangen. Die Feuerwehr eilte mit zahlreichen Einsatzkräften an den Brandort.