Bahnhof Esslingen zwischenzeitlich voll gesperrt 22-Jähriger stolpert und wird von Zug erfasst

Am Dienstagabend kommt es am Esslinger Bahnhof zu einem tragischen Zwischenfall. In der Folge muss der Bahnhof gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.