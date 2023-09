Das Cannstatter Volksfest öffnet seine Tore und bierseelige Massen strömen auf das Festgelände und in die Zelte. Für Wasen-Neulinge haben wir Tipps gesammelt, was man beim ersten Besuch im Bierzelt auf dem Volksfest beachten sollte.

Stuttgart - Einmal ist immer das erste Mal. Das gilt auch für Besucher des Cannstatter Volksfests. Der Wasen wird am Freitag, 22. September, eröffnet. Bis zum 8. Oktober wird dann in den zahlreichen Festzelten wieder getrunken, getanzt, gelacht und gegessen.

Für die, die bisher noch nicht in den Genuss eines Zeltbesuchs auf dem Wasen gekommen sind und die Erfahrung dieses Jahr unbedingt mal machen wollen, haben wir hilfreiche Tipps für den ersten Volksfestbesuch zusammengestellt. Wenn sie sich an diese Ratschläge halten, fallen Wasen-Neulinge bestimmt nicht unter den schon routinierten Festzeltbesuchern auf.

1. Hinkommen

Wer zum Wasen möchte, muss erst einmal die Anreise planen. Hier gilt, wenn es nur irgendwie möglich ist, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und auf das Auto zu verzichten. Die Sonderlinie U11 bringt einen direkt zum Volksfest und der Bahnhof in Bad Cannstatt ist ungefähr fünfzehn Gehminuten entfernt. Foto: Lichtgut/Kovalenko

2. Anziehen

Natürlich gibt es auf dem Volksfest offiziell keinen Dresscode – aber es bleibt den Wirten vorbehalten, an vollen Abenden nur Besucher in Trachten hereinzulassen. Wer also nicht als Neuling auffallen möchte, kommt in Dirndl oder Lederhose. Foto: Lichtgut/Kovalenko

3. Reservieren

Bierwirte können sich nicht gerade über einen geringen Andrang beklagen. Im Gegenteil: Wer im Zelt einen Platz am Tisch möchte (oder generell reinkommen, viele Zelte haben nämlich Einlassstopps), muss entweder reserviert haben oder sehr früh kommen, und das am besten unter der Woche. Foto: Lichtgut/Willikonsky

4. Texte üben

Wer ins Zelt hereingekommen ist und sogar einen Tisch ergattern konnte, möchte dann erst einmal feiern. Zu typischen Volksfest-Liedern wird ausgelassen getanzt und mitgesungen. Als Wasen-Neuling sollten man deswegen am besten schon im Voraus seine Textsicherheit von Schlagern trainieren – dann klappt es mit dem Mitsingen. Foto: Lichtgut/Kovalenko

5. Rauchen erlaubt

Auf der Wiesn darf man es nicht, auf dem Wasen dagegen schon: Rauchen ist in den Festzelten auf dem Volksfest nach wie vor erlaubt. Foto: Lichtgut/Rettig

6. Eigene Grenzen kennen

Wer am Ende des Zeltbesuchs noch über das Festgelände schlendert und vielleicht ein, zwei Maß zu viel intus hat, sollte sich genau überlegen, ob die Idee, noch eine Fahrt mit dem Kettenkarussell oder der Achterbahn zu machen, wirklich so gut ist. Foto: Lichtgut/Kovalenko