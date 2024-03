1 Ein Cannabiskonsument zieht an einem Joint. Trotz Legalisierung geht die Polizei von zusätzlicher Arbeit für sie aus. Foto: /Hannes P Albert

Wenn von Montag an der Konsum von Cannabis weitgehend legalisiert ist, bedeutet das nicht, dass überall nach Herzenslust gekifft werden darf. So bleibt der Joint auf Spielplätzen, in Schulen, Sportstätten sowie Kinder- und Jugendeinrichtungen weiterhin verboten – das gilt auch in einer Sichtweite von 100 Metern rund um diese Orte. Wer dagegen verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Doch im Landkreis gibt es einige Orte, in denen diese Einschränkungen nicht greifen – zumindest, wenn man der privat erstellten Onlinekarte auf „bubatzkarte.de“ glaubt.